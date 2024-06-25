«Гидротехник» потратил 1,2 миллиона на насос, который не подошёл

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Калининградское муниципальное учреждение «Гидротехник» больше года не отдавало подрядчику 1,2 млн рублей за насос, который не подошёл из-за ошибки в техническом задании. Как сообщает прокуратура Калининградской области в телеграм-канале, задолженность перед предпринимателем была погашена после вмешательства надзорного органа.

«В марте 2023 года во исполнение требований муниципального контракта юрлицо осуществило поставку оборудования учреждению. Поставщик добросовестно исполнил свои обязанности, однако муниципальное учреждение более года не оплачивало поставленный товар, необоснованно ссылаясь на его несоответствие технической документации», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление директору учреждения, также было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ («Несоставление документов о приемке поставленного товара»). Организация в итоге с поставщиком рассчиталась, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В администрации Калининграда сообщили, что проблемы возникли из-за ошибки, которая была допущена в техническом задании на поставку оборудования (насоса), в результате характеристики поставленного оборудования не подошли заказчику.

«Чтобы принять его на баланс предприятия и оплатить заказ потребовалось решение суда. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Поставленному насосу найдут применение на другом объекте, который находится в обслуживании у МБУ „Гидротехник“», — отметили в горадминистрации.

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