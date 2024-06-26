Погода в Калининграде 26 июня

Днем в среду, 26 июня, в Калининградской области ожидается жаркая солнечная погода без осадков (вероятность дождя нулевая). Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +28°C. Ветер ожидается юго-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье днём также будет жарко, но температура там будет на два градуса ниже, чем в Калининграде (+26°C). Ночью в Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +17°C. На востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) днем обещают до +29°C днём, а ночью +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (предоставлен «Гисметео»), в Калининграде в среду будет ясная погода, и осадков не ожидается. Утром температура составит +22°C, днем повысится до +28,6°C, а вечером чуть опустится до +24,6°C. Ветер слабый, влажность 98%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», начавшееся во вторник резкое потепление к среде-четвергу повысит температурные отметки до +28...+30°С.

Температура поверхности моря по спутниковым данным, в районе Янтарного уже сейчас составляет более 20°C, в районе Пионерского и Зеленоградска — более 19°C, а в заливах прогрелась до 20-22°C.