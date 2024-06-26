Депутат Валерий Макаров предложил «насытить» застройкой остров Канта

Остров Канта необходимо частично застроить. Такую мысль в ходе беседы с корреспондентом «Нового Калининграда» высказал депутат регионального Заксобрания Валерий Макаров, являющийся основателем ЗАО «Холдинг-Калининградстройинвест».
Примером хорошей застройки центральной части города он назвал Рыбную деревню.
«Застройка должна быть такой. Там и гостиницы есть. Я бы и на острове Канта что-то построил бы. Пусть это будет не немецкая застройка, потому что у них она там сверхплотная какая-то была. То есть там не было зелени вообще и все было застроено. Какие-то маленькие площади там были. Нет, такой плотности, наверное, не нужно, но насытить какими-то объектами, конечно, необходимо. Я уже говорил, что в городе не хватает пешеходных зон. Но пешеходная зона — это непросто. Просто так человек не будет гулять, ему должно быть интересно. Он должен зайти кино посмотреть, покушать, сувениры купить, на что-то красивое посмотреть», — заявил во время интервью Макаров.Напомним, что на данный момент на острове Канта продолжается второй этап реконструкции, который предусматривал снос части деревьев. Ранее директор Кафедрального собора Григорий Хуциев на заседании Совета по культуре при губернаторе заявлял, что после строительства пешеходных мостов «вся юго-западная часть Острова превратится в транзитную зону для пеших путешественников».