Депутат Валерий Макаров предложил «насытить» застройкой остров Канта

Остров Канта необходимо частично застроить. Такую мысль в ходе беседы с корреспондентом «Нового Калининграда» высказал депутат регионального Заксобрания Валерий Макаров, являющийся основателем ЗАО «Холдинг-Калининградстройинвест».



Примером хорошей застройки центральной части города он назвал Рыбную деревню.

«Застройка должна быть такой. Там и гостиницы есть. Я бы и на острове Канта что-то построил бы. Пусть это будет не немецкая застройка, потому что у них она там сверхплотная какая-то была. То есть там не было зелени вообще и все было застроено. Какие-то маленькие площади там были. Нет, такой плотности, наверное, не нужно, но насытить какими-то объектами, конечно, необходимо. Я уже говорил, что в городе не хватает пешеходных зон. Но пешеходная зона — это непросто. Просто так человек не будет гулять, ему должно быть интересно. Он должен зайти кино посмотреть, покушать, сувениры купить, на что-то красивое посмотреть», — заявил во время интервью Макаров.