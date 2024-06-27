Генне — о застройке острова Канта: «Это лишняя там вещь совершенно»

Экс-советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне заявил, что застройка острова Канта, о которой накануне высказался депутат калининградского Заксобрания Валерий Макаров, только навредит центру города.



«Если с сегодняшней минимальной нагрузкой уже есть транспортно-пешеходный конфликт, то при стройке и дополнительном функционале будет тесно, — заявил Генне в беседе с корреспондентом „Нового Калининграда“. — Мне кажется, сейчас эта территория после успешно реализованного проекта благоустройства очень комфортно функционирует как парк. Она зарекомендовала себя как место притяжения туристов (в том числе как концертная площадка). Если появятся дополнительные объекты, появится транспорт на Медовом мосту, хотели бы мы этого или нет. Транспорт там совершенно инороден, они режет глаз (некоторые недисциплинированные граждане, несмотря на „кирпич“, умудряются там проезжать). Вот на Карловом мосте [в Праге] транспорт предполагается?»

Генне заметил, что новые функции, которые появятся на острове Канта, скорее всего, «никак не будут связаны с бизнесом».

«Понятно, что бизнес видит себя на острове, но в качестве кого? Если построить библиотеку или Альбертину восстановить, вряд ли кому-то из бизнесменов это будет интересно. Наше строительное купечество, наверное, еще не готово в большом масштабе думать. Застройка — это лишняя там вещь совершенно. У нас есть, где застраивать. У нас совершенно незастроенная и рыхлая структура города. Остров — не то место, где надо про застройку думать. А в формате благоустройства там есть, чем заниматься», — добавил архитектор.