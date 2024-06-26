Руководителя ФКР Олега Туркина обвиняют в растрате

Руководителя Фонда капитального ремонта Калининградской области Олега Туркина взяли под стражу еще 22 июня. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.



«22 июня 2024 года в Ленинградский районный суд обратился следователь СУ СК РФ по Калининградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в его отношении, — пояснили в пресс-службе. — В ходатайстве указано, что по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, Т. и иные лица, действуя умышленно, организованной группой, из корыстных побуждений, похитили вверенное им чужое имущество, принадлежащее специализированной некоммерческой организации Калининградской области „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах“, с использованием своего служебного положения, причинив Фонду и его Учредителю (Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области) ущерб».

Следователь указал на то, что Олег Туркин «учитывая тяжесть преступления», может «скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также повлиять на расследование уголовного дела».

«Подозреваемый возражал против удовлетворения ходатайства, настаивал на своей невиновности и положительных характеристиках. Его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства, семью, трудоустроен», — добавили пресс-службе.

Учитывая, что Олег Туркин впервые привлекается к уголовной ответственности, женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также положительно характеризуется, суд одобрил лишь домашний арест чиновника до 19 августа 2024 года.

«Ему установлены запреты: покидать жилище, общаться с участниками уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“, за исключением вызова экстренных служб. Подозреваемому было разъяснено, что в случае нарушения им установленных запретов указанная мера пресечения может быть изменена на заключение под стражу. Постановление не вступило в законную силу», — добавили в суде.

Ранее источники «Нового Калининграда» сообщили, что руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин задержан правоохранительными органами. Один из источников утверждал, что причиной задержания могла послужить зависть к Туркину из-за его карьерных успехов.