В правительстве сообщили, кто заменит Олега Туркина на посту директора ФКР

В правительстве Калининградской области сообщили, кто заменит Олега Туркина на посту руководителя Фонда капремонта Калининградской области, пока в отношении чиновника проводятся следственные действия.



«Исполняющим обязанности фонда назначена Наталья Сергеева, — заявили в пресс-службе правительства. — ФКР функционирует в плановом порядке. Выполняются все предусмотренные работы. В планах на этот год — капитальный ремонт 601 многоквартирного дома, где проживает 37 тыс. человек. Работы уже выполнены на 142 объектах».

В пресс-службе добавили, что правительство Калининградской области оказывает необходимое содействие следствию.

Наталья Сергеева до 26 июня являлась заместителем генерального директора ФКР по производственным вопросам.

Ранее источники «Нового Калининграда» сообщили, что руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин задержан правоохранительными органами. Один из источников утверждал, что причиной задержания могла послужить зависть к Туркину из-за его карьерных успехов. Позднее в пресс-службе Калининградского областного суда подтвердили, что Олег Туркин обвиняется в растрате и находится под домашним арестом.