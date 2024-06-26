Калининградский университет занял 29 строчку среди российских вузов

Калининградский университет занял 29 строчку среди российских вузов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта занял 29 строчку в XV ежегодном Национальном рейтинге университетов за 2024 год . Об этом сообщил «Интерфакс» в среду, 26 июня.

В рейтинге представлены 378 российских вузов. Для подведения итогов их деятельность оценивалась по 6 параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство и бренд. Среди вузов Северо-западного федерального округа Балтийский федеральный университет занял первое место в группе «Социальная среда», в которой учитывались показатели по общежитиям, трудоустройству выпускников, уровень зарплат работников и т.д.

Помимо этого, учитывался показатель по участию в разработке и реализации программ социально-экономического развития. «Важнейший фактор развития вуза — строительство кампуса мирового уровня «Кантиана, — пишет ректор БФУ Александр Федоров в своем телеграм-канале. — Кампус станет новой средой для жизни, учебы, науки для студентов, которым предстоит формировать наше общее будущее».

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Напомним, что кампус строится на участке в районе главного корпуса на ул.Невского. В его состав войдут новые учебные корпуса и общежития. Завершение работ планируется на 2025 год.

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