«Чертоги разума»: как продвигается строительство неокампуса БФУ им. Канта (фото)

В Калининграде продолжается строительство неокампуса БФУ им. Канта, который руководство университета называло «метафизической машиной по производству будущего». Завершить объект планируется в 2025 году, а пока что его готовность оценивается в 35%. «Новый Калининград» побывал на строительной площадке и выяснил, где находятся «чертоги разума» и куда пропала площадь Коперника.

Новый кампус разместится между улицами Невского и Гагарина. На территории около 29 га должны появиться два общежития на 2482 места и шесть учебных корпусов, ядром которых станет кластер Биомед. «В нем сосредоточатся все направления по лечебному делу, биоинженерии, биоинформатике, биологии, химии», — рассказывает ректор БФУ им. Канта Александр Федоров. По его словам, в здании также планируется создать симуляционный центр для обучения лечебному делу, где оттачивать навыки смогут не только студенты, но и практикующие медики.

Сразу за Биомедом возводят Высшую школу философии и социальных наук с 61-метровой башней. «Это будет знаковое сооружение для города, унаследовавшее и имперский советский стиль, и тот стиль, который здесь был до Советского Союза. Сооружение, которое будет внушать уважение», — считает Александр Федоров. Он отмечает, что вместе с разработчиком архитектурной концепции кампуса Артуром Сарницем они отчасти вдохновлялись видением нидерландского архитектора Рема Колхаса, «когда из разных стилей и эпох ты собираешь новый».

«Сейчас началась процедура по созданию уникального объекта под названием „Библиотека“, — говорит ректор. — Условно мы его называем „чертоги разума“. Это будет межуниверситетская и в то же время публичная библиотека, покрывающая потребности общества знания на 550 тысяч томов с отличной цифровой оболочкой, где одновременно могут присутствовать до 600 человек».

Также на территории неокампуса разместятся конференц-комплекс на 1200 мест (руководство университета уверяет, что там «можно петь оперу»), студенческий центр с коворкингами и зонами для творчества и отдыха, комбинат питания, готовый единовременно принять до 720 посетителей, и Институт высоких технологий. «[Там] будет расположен весь физмат и направления подготовки, связанные с робототехникой, материаловедением и искусственным интеллектом, — поясняет ректор БФУ им. Канта. — Кроме того, там будет расположен мобильный технопарк. Первый шаг, который мы сделаем [в этом направлении] в следующем году — это оборудование для „Факела“ (конструкторское бюро „Факел“ разрабатывает двигатели для космических аппаратов — прим. „Нового Калининграда“) с совместным финансированием. Точно так же, как мы создали лабораторию химических источников тока вместе с „Рэнерой“ для потребностей завода (компания „Рэнера“ строит на месте замороженной Балтийской АЭС под Неманом завод по производству литий-ионных аккумуляторов — прим. „Нового Калининграда“)».

Изначальный замысел предполагал создание в новом кампусе коммерческой улицы с кафе, магазинами и банками, но в итоге идею решили трансформировать. «Мы сочли, что это скучно и несколько не соответствует университетской задаче, — говорит Александр Федоров. — Это будет бизнес-инкубатор, то есть эту улицу мы не будем сдавать в аренду, а предназначим для студенческих инициатив, направленных на публичное пространство, связанное с общественным питанием, магазинами, может быть, инновационными идеями, которые мы могли бы поддержать на основе этой собственности».

Во время визита в Калининград в январе этого года президент России Владимир Путин обратил внимание, что строящийся кампус должен быть доступен не только студентам, но и жителям региона. Университет пришел к выводу, что для этого жители региона должны зарегистрироваться в системе и поделиться своими персональными данными во избежание дебошей и вандализма. Паспорт на входе БФУ им. Канта обещает не требовать, ограничившись «необременительным цифровым решением».

Заказчиком строительства неокампуса выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Именно она с 2021 года ведет стройку другого крупного объекта в Калининграде — корпуса-шара Музея Мирового океана «Планета Океан», сроки сдачи которого неоднократно переносились с 2018 года. Разница в темпах строительства заметна невооруженным глазом: основное пространство для кампуса только начали готовить в январе 2023 года, вырубив около 1500 деревьев, а уже сейчас общая готовность объекта оценивается «Единым заказчиком» в 35%. Руководитель Дирекции по строительству уникальных объектов «Единого заказчика» Наталья Зарубина объясняет это географическим расположением строек и сложностями с подтоплением «Планеты Океан» со стороны реки.

Итоговую стоимость неокампуса представители университета и заказчика комментировать не стали, сославшись на то, что сейчас корректируются проектные решения, и сумму будут готовы озвучить только после их актуализации. По словам Натальи Зарубиной, некоторые проектные решения пришлось «уточнять» из-за поставок инженерного оборудования. «Сейчас у нас порядка 15 миллиардов [рублей] — это контракт с государственным подрядчиком. И 17 миллиардов — это выделенная сумма в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и госпрограммы строительства», — пояснила Наталья Зарубина.



В видеопрезентации кампуса двухлетней давности площадь у Биомеда была названа в честь польского астронома и математика Николая Коперника, позже университет представил визуализацию с площадью Михаила Ломоносова. Александр Федоров отмечает, что топонимы еще не подтверждены. «Площадь Коперника мы не будем называть. Неинтересно, да и, знаете, поляки вряд ли назовут какую-то из своих площадей площадью Ломоносова. Поэтому у нас будет акцент сделан на великих русских ученых, ну и на патронов университета», — сказал ректор.

Завершить строительство кампуса «Кантиана» заказчик планирует в 2025 году. С объявлением точных сроков запуска «метафизической машины по производству будущего», как называл ректор строящийся кампус, университет не спешит — слишком много переменных. «Сколько-то времени пройдет [с момента передачи комплекса зданий заказчиком]. Это же белый ключ. Здесь работы много, — говорит Александр Федоров. — Я сейчас не могу спрогнозировать. Будем торопиться. По мере поиска средств».

Текст: Алина Белянина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград