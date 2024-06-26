В Калининграде начали бетонировать незаконные выпуски в водоемы (фото)

В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщили, что его специалисты намерены применить новый способ тампонирования незаконных выпусков в водоемы.
«За два года проведённой работы нами были испробованы различные методы и способы ликвидации выпусков, — пояснили в министерстве. — Теперь при ликвидации источников загрязнения водных объектов будем применять инъекционный насос, подающий цементную смесь под давлением на расстояние до 10 метров».
Насос уже испытали при ликвидации несанкционированного выпуска на улице Новинской, где производился сброс в реку Лесную.
«Данный выпуск ранее тампонировался, но тампонаж был нарушен. Все последующие мероприятия по ликвидации несанкционированных выпусков будут проходить с использованием данного оборудования», — добавили в пресс-службе.