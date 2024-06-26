В Калининграде начали бетонировать незаконные выпуски в водоемы (фото)

В Калининграде начали бетонировать незаконные выпуски в водоемы (фото)
Фото: пресс-служба минприроды Калининградской области
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В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области сообщили, что его специалисты намерены применить новый способ тампонирования незаконных выпусков в водоемы.

«За два года проведённой работы нами были испробованы различные методы и способы ликвидации выпусков, — пояснили в министерстве. — Теперь при ликвидации источников загрязнения водных объектов будем применять инъекционный насос, подающий цементную смесь под давлением на расстояние до 10 метров».

Фото: пресс-служба минприроды Калининградской области

Насос уже испытали при ликвидации несанкционированного выпуска на улице Новинской, где производился сброс в реку Лесную.

«Данный выпуск ранее тампонировался, но тампонаж был нарушен. Все последующие мероприятия по ликвидации несанкционированных выпусков будут проходить с использованием данного оборудования», — добавили в пресс-службе.

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