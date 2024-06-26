В Гурьевской администрации не знали о судимостях директора МАУ «Ритуал-Сервис»

В Гурьевской администрации не знали о судимостях директора МАУ «Ритуал-Сервис»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципалитеты

В администрации Гурьевского городского округа сообщили, что о судимостях директора МАУ «Ритуал-Сервис» Андрея Мациевского муниципальным властям не было известно. Как пояснил «Новому Калининграду» и.о. главы администрации муниципального округа Артем Карапитян, в отношении Мациевского не имеется сведений о наличии судимости, «так как согласно статье 656 Трудового Кодекса Российской Федерации при заключении трудового договора с директором муниципального учреждения не требуется предоставление справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования».

Также Карапитян пояснил, что должность директора учреждения «Ритуал-Сервис» «не связана с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом РФ не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию».

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что предприниматель Андрей Мациевский в ноябре 2016 года возглавил муниципальное автономное учреждение «Ритуал-Сервис» сразу после того, как регистрация его кандидатуры в Совет депутатов Гурьевского округа (по партийному списку «Единой России») была отменена решением Гурьевского районного суда. Основанием для этого стал факт сокрытия сведений о судимостях. В судебном решении сообщалось, что Мациевский в мае 1985 года был осужден на два года условно за кражу, а в октябре 1986 года также на два года — за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и соучастие в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем (судимости были погашены).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter