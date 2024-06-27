Власти предупредили о тренировке по тушению пожара в здании ФСБ на Советском

В здании управления Федеральной службы безопасности по Калининградской области днём в четверг, 27 июня, пройдёт тренировка по тушению пожара. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе правительства региона.

Власти отметили, что сообщают об этом для избежания распространения недостоверной информации. Тренировка подразделений двух ведомств продлится один час во второй половине дня.

«Обращаем ваше внимание: 27.06.2024 с 14.00 до 15.00 будет проводиться совместная тренировка ФСБ И МЧС по тушению пожара в здании УФСБ с применением дымогенератора», — рассказали в пресс-службе правительства области.