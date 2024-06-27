Власти предупредили о тренировке по тушению пожара в здании ФСБ на Советском

Власти предупредили о тренировке по тушению пожара в здании ФСБ на Советском
Здание полицай-президиума Кёнигсберга. Фото: портал «Пруссия 39»
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В здании управления Федеральной службы безопасности по Калининградской области днём в четверг, 27 июня, пройдёт тренировка по тушению пожара. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе правительства региона.

Власти отметили, что сообщают об этом для избежания распространения недостоверной информации. Тренировка подразделений двух ведомств продлится один час во второй половине дня.

«Обращаем ваше внимание: 27.06.2024 с 14.00 до 15.00 будет проводиться совместная тренировка ФСБ И МЧС по тушению пожара в здании УФСБ с применением дымогенератора», — рассказали в пресс-службе правительства области.

В прошлом в здании УФСБ располагалось кёнигсбергское управление полицай-президиума. Согласно порталу «Пруссия 39», «трехэтажное здание в стиле неоренессанса из полнотелого красного керамического кирпича на цоколе с мансардой под высокой мансардной крышей» построили в 1912-1913 годах. В 2007 года постановлением Правительства Калининградской области строение признали объектом культурного наследия регионального значения.

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