Областная прокуратура выявила нарушения в колонии-поселении в Славинске

Областная прокуратура выявила нарушения в колонии-поселении в Славинске
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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Первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин проверил состояние законности в ФКУ КП-12 в пос. Славинске Гвардейского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе инспекции был проведен обход помещений для проживания, пищевого блока и других объектов учреждения, проверены условия содержания осужденных, а также их медицинское, материально-бытовое обеспечение.

«Проверкой выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, в целях устранения которых будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении прокуратуры. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства, нарушения касаются состояния помещений колонии. В частности, было отмечено аварийное состояние лестничных маршей и несоблюдение нормативов при оборудовании вентиляции.

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