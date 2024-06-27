Областная прокуратура выявила нарушения в колонии-поселении в Славинске

Первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин проверил состояние законности в ФКУ КП-12 в пос. Славинске Гвардейского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе инспекции был проведен обход помещений для проживания, пищевого блока и других объектов учреждения, проверены условия содержания осужденных, а также их медицинское, материально-бытовое обеспечение.

«Проверкой выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, в целях устранения которых будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении прокуратуры. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства, нарушения касаются состояния помещений колонии. В частности, было отмечено аварийное состояние лестничных маршей и несоблюдение нормативов при оборудовании вентиляции.