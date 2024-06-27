Власти Калининграда рассказали о борьбе с тарзанкой под второй эстакадой (фото)

Власти Калининграда рассказали о борьбе с тарзанкой под второй эстакадой (фото)
Фото: пресс-служба мэрии Калининграда
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Власти Калининграда отчитались о борьбе с тарзанкой, которую подростки вешают под второй эстакадой на берегу Преголи. По данным чиновников, сотрудники ГО и ЧС регулярно срезают опасные качели, однако они регулярно возвращаются на место.

«Её срезали уже в 10 раз с начала месяца! — заявили в пресс-службе горадминстрации. — Тут и нашему дорожному комитету, вероятно, стоит придумать как ликвидировать возможность подросткам залезать наверх. А управляющим компаниям многоквартирных домов, из которых постоянно пропадают пожарные рукава (в частности с Аксакова, на некоторых стоит клеймо с адресом), неплохо было бы и заявление в полицию наконец-то написать по факту кражи имущества».

Фото: пресс-служба мэрии Калининграда

В мэрии также предположили, что «у кого-то из молодых людей отсутствует инстинкт самосохранения». При этом в случае ЧП отвечать за него придется городским чиновникам.

«Да, возможно когда-то давно „в советские времена все катались на тарзанках и ничего не было“. Но, вообще-то и тогда-то случались трагедии, но соцсетей не было, поэтому не все знали. И в надзорные органы родители пострадавших тут же не бежали заявления писать. А сейчас с этим строго», — заключили в пресс-службе.

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