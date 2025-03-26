Власти — об опасных развлечениях под Второй эстакадой: «Нет моста — нет тарзанки»

В мэрии Калининграда признали, что тарзанка под Второй эстакадой, с которой власти борются как минимум с 2020 года, регулярно возвращается на своё место, и арсенал средств борьбы с ней практически исчерпан. Как сообщила во вторник, 25 марта, глава администрации города Елена Дятлова, ставить круглосуточную охрану и «человека с ружьём» под мостом не будут.

«Мы можем вести эту гонку вооружений, то есть администрация будет придумывать очередные заградительные меры, а подростки будут их обходить, — сообщила Дятлова. — Где-то нам надо всё-таки остановиться. Все проблемы-то наши в голове. Мы её срезаем, а она появляется. Наверное, последнее, что я поручу сделать — это поставить громкоговоритель, который будет транслировать: „Уважаемые подростки, жители и гости города Калининграда. Нельзя кататься на тарзанке, нельзя её монтировать, это опасно для жизни“».

В мэрии отметили, что дефицита развлечений в этом районе не наблюдается, так как буквально на противоположном берегу Преголи стоит стейт-парк, где экстремалы могут найти применение своим силам. Закрывать точки доступа на мост, по словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, также нельзя, так как «любые конструктивные изменения в конструкцию моста проходят через сложную процедуру». Тот же Антон Романов предложил подключить к проблеме систему «Безопасный город», с чем согласилась и глава администрации.

«Поставим камеру и будем максимально транслировать страшные кадры, — заметила Дятлова. — Может быть, родители узнают своих детей. Поставим туда ещё устройство с громкоговорителем, которое будет автоматически в повторяющемся режиме предупреждать о том, что это небезопасно. Ну а крайность — снести мост, — пошутила Дятлова. — Нет моста — нет тарзанки».