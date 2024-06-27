Генне — о реконструкции центра города: начинать со сноса эстакадного моста не стоит

Реконструкцию центральной части Калининграда, которую также называют Королевской горой или территорией у Дома Советов, необходимо начать с математического моделирования транспортных потоков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил бывший советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. По его словам, снос эстакадного моста после проведения расчетов будет далеко не первой задачей.



«Вопрос необходимости эстакадного моста — это вещь научная, я имею в виду в сфере транспорта, — пояснил Генне. — Тут надо просто считать. Для этого есть различные программные вещи, с помощью которых можно делать моделирование центральной части города. Нам надо понять, что делать с Московским проспектом. Если по Ленинскому предложение понятное — опустили до уровня воды и все — то с Московским не все так просто. Если какое-то решение и появится, то опускание Ленинского проспекта — это далеко не первый этап реализации. Убрать Московский в тоннель или вообще убрать транспорт и максимально сузить Ленинский проспект, создать еще одну пешеходную зону путем максимального расширения тротуаров — все это сложные вещи».

Генне напомнил о многочисленных архитектурных конкурсах (например, «Сердце города»), которые также начинались с расчетов.

«Когда анализировали территорию Королевской горы и Дома Советов, понадобилось целое научное исследование, связанное с математическим моделированием. Это моделирование тогда охватило, как ни странно, площадь от школы милиции до улицы Грига. Такие были проектные границы, и они помогли проанализировать потоки, чтобы при реализации крупного проекта не возникло негативных транспортных явлений», — добавил архитектор.

Напомним, что ранее идею сноса эстакадного моста озвучивал архитектор Артур Сарниц. В недавнем интервью эту идею отчасти поддержал депутат регионального Заксобрания (он же основатель ЗАО «Холдинг-Калининградстройинвест») Валерий Макаров.