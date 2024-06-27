Калининградцев предупредили о грозе, ливне с градом и 33-градусной жаре

В управлении МЧС России по Калининградской области предупредили, что в пятницу, 28 июня, в регионе ожидаются гроза, местами ливни, град и усиление ветра до 15 метров в секунду. Ссылаясь на синоптиков, представители ведомства сообщили, что погода резко переменится со второй половины дня.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует ливневые дожди (наиболее сильные в центральной части региона), а также 32-градусную жару.

Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждает о сильной жаре и грозе.

«Как мы уже отмечали ранее, в конце недели погода преподнесёт нам некоторые „сюрпризы“, а именно — сильную жару и интенсивные грозы (за исключением субботы). Итак, в пятницу в течение дня прогрев тропической воздушной массы позволит температуре подняться по области до +30...+33°C, а уже после обеда и в вечерние часы нас ждут интенсивные грозы на линии неустойчивости перед холодным фронтом атлантического циклона, есть вероятность шквалов и локального града. В субботу нас ждет „передышка“ от экстремальной погоды — умеренные воздушные массы на промежуточном гребне антициклона будут сопровождаться комфортной и в меру теплой погодой, осадков не ожидается. Впрочем, на этом погодное „веселье“ не закончится — уже в воскресенье мы окажемся в южном секторе быстро смещающегося средиземноморского циклона, тропический воздух в котором вновь поднимет дневные температуры до отметок в +30...+33°C (!) по области, а в вечерние часы при приближении активных фронтов циклона стоит ждать формирования сильных гроз, высока вероятность образования мезомашстабной конвективной системы с распространенными шквалами — более точный конвективный прогноз будет выпущен в субботу. Будьте аккуратны в жаркую погоду в пятницу и воскресенье — избегайте переутомлений и долгого нахождения на открытом солнце!» — сообщили эксперты.