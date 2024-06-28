Погода в Калининграде 28 июня

Днем в пятницу, 28 июня, в Калининградской области ожидается жаркая облачная погода с осадками. Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +30°C. Ветер ожидается южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

По данным синоптиков, на побережье днём также будет жарко — до +28°C. Ночью в Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +21°C. На востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) днем обещают до +32°C днём, а ночью +17°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в пятницу будет ясная погода без осадков. Утром температура составит +25,5°C, днем повысится до +30,5°C, а вечером снизится до +20°C. Днём возможен дождь. Ветер — восточный, с порывами до 2 м/с, влажность — 73%.