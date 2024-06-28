«Жара полностью уйдёт»: синоптики прогнозируют плюс 22° на следующей неделе

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Калининградцев в воскресенье ждёт сильная жару и интенсивные грозы, с понедельника в регион вернётся комфортная температура, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В субботу нас ждет „передышка“ от экстремальной погоды — умеренные воздушные массы на промежуточном гребне антициклона будут сопровождаться комфортной и в меру теплой погодой, осадков не ожидается, — отмечают эксперты. — В воскресенье мы окажемся в южном секторе быстро смещающегося средиземноморского циклона, тропический воздух в котором вновь поднимет дневные температуры до отметок в +30...+33°C по области». Вечером в воскресенье ожидаются сильные грозы.

Синоптики сообщают, что с начала следующей недели «жара полностью уйдет из нашего региона». «В тыловую часть уходящего на северо-восток средиземноморского циклона поступят довольно прохладные воздушные массы из Атлантики. Дневной температурный фон в первой половине недели „упадет“ до довольно комфортных отметок в +18...+22°C, будут не исключены кратковременные осадки», — пишет телеграм-канал.



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