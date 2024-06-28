В Калининградскую область не пустили свыше 8 тонн черешни и вишни из Сербии

Специалисты регионального управления Россельхознадзора не пустили в регион свыше 8 тонн черешни и вишни из Сербии. Причиной стало выявленное заболевание плодовых культур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отобранные образцы черешни и вишни из Сербии были направлены на лабораторную экспертизу. В результате в партии косточковых в количестве 8,4 т выявлено заболевание плодовых культур — Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola (Winter) Honey). В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории РФ выпуск подкарантинной продукции запрещен.

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) — опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в европейских странах, отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются. Один пораженный плод может заразить все деревья в окрестных садах, уточнили в Россельхознадзоре.