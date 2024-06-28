Калининградстат: с 2015 года в регионе отмечается сокращение числа молодежи

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В Калининградской области с 2015 года неуклонно снижается количество молодежи. Это следует из аналитики Калининградстата.

Как уточняет ведомство, к молодёжи относятся граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. На 1 января 2024 года численность населения этой возрастной группы составила 265 858 человек — 25,7% от всего населения Калининградской области. Между тем в 2015 году представителей молодежи в регионе насчитывалось 296 163 человек, а их доля в общей численности населения достигала 30,5%. Снижение количества молодежи за последние 10 лет составляло от 2 до 5 тысяч человек в год.

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