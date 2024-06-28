Экс-замначальника Калининградской дистанции пути осудили за взятку

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Гурьевский районный суд признал виновным в получении взятки экс-заместителя начальника Калининградской дистанции пути — структурного подразделения Калининградской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

В 2022 году железнодорожник, являясь на тот момент должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, «получил взятку в крупном размере от одного из предпринимателей региона за способствование в незаконном получении имущества Калининградской дистанции пути, предназначенного для осуществления работ по текущему содержанию и ремонту филиала ОАО „РЖД“», — отметили в УФСБ.

В связи с полным признанием вины и оказанием активного содействия в расследовании дела фигуранту назначено наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере железнодорожного транспорта на срок один год и шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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