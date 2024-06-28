«Аэрофлот» разрешил пассажирам выкупать блок кресел, чтобы спать в полете

Все новости по теме: Авиаперевозки

«Аэрофлот» ввел новую услугу для пассажиров, желающих с комфортом спать в полете. Сервис позволяет выкупать блок из трех кресел у окна или четырех кресел в центральном ряду в салоне экономкласса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Услуга Sleep+, стоимость которой варьируется от 6,8 тыс. до 27 тыс. рублей в зависимости от продолжительности полета, доступна на ряде рейсов на лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777. Приобрести блок для сна можно будет при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации. «В полете пассажиру предоставят спальный набор: матрас, простыня, подушка и плед класса Бизнес, а также дорожный набор класса Бизнес», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter