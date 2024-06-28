«Аэрофлот» разрешил пассажирам выкупать блок кресел, чтобы спать в полете

«Аэрофлот» ввел новую услугу для пассажиров, желающих с комфортом спать в полете. Сервис позволяет выкупать блок из трех кресел у окна или четырех кресел в центральном ряду в салоне экономкласса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Услуга Sleep+, стоимость которой варьируется от 6,8 тыс. до 27 тыс. рублей в зависимости от продолжительности полета, доступна на ряде рейсов на лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777. Приобрести блок для сна можно будет при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации. «В полете пассажиру предоставят спальный набор: матрас, простыня, подушка и плед класса Бизнес, а также дорожный набор класса Бизнес», — говорится в сообщении «Аэрофлота».