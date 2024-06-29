Погода в Калининграде 29 июня

Днем в субботу, 29 июня, в Калининградской области ожидается комфортная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +23°C. Ветер ожидается юго-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

По данным синоптиков, на побережье днём также будет не жарко — до +20°C. Ночью в Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +19°C и дожди. На востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) днем обещают до +25°C днём, а ночью +14°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в пятницу будет ясная погода без осадков. Утром температура составит +19,3°C, днем повысится до +22,1°C, а вечером снизится до +20,2°C. Ветер — западный, с порывами до 3 м/с, влажность — 76%, температура воды в море +19°C.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», «сегодня нас ждёт „комфортная передышка“ на гребне антициклона перед завтрашней жарой и грозами. Температура днем по области около +20...+24°С (у побережья — прохладнее, на востоке — теплее), без осадков».