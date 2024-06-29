Облвласти выделили шести муниципалитетам деньги на «инициативные проекты» (список)

Правительство Калининградской области распределило между шестью муниципальными образованиями более 31,6 млн рублей в качестве софинансирования «инициативных проектов». Соответствующее постановление за подписью врио губернатора Алексея Беспрозванных размещено на портале правовой информации.

Самую существенную субсидию получает Багратионовский МО — 10 млн 052 тыс. руб. Эти деньги будут направлены на реализацию проекта «Территория спорта», ремонт настила на городском пляже, капремонт тротуара в поселке Сосновка и благоустройство спортплощадки в Пограничном.

Зеленоградску выделяют 2 млн 860 тыс. на капремонт тротуара и подсветки пешеходной дорожки в переулке от ул. Лермонтова до ул. М. Расковой. Светлый получит 3 млн 468 тыс. на одну детскую и две игровые площадки на Пионерской, Заводской и Калининградской. 7 млн 380 тыс. рублей субсидии направляют Светлогорскому ГО на благоустройство «Сквера Любви», детской площадки на Косогорной, а также на обустройство спуска к морю со смотровой площадкой с ул. Офицерской в Приморье.

8 млн 116 тысяч выделяют Черняховскому МО. На эти деньги предстоит обеспечить «чистоту и порядок» на площади Маёвской, благоустроить придомовую территорию на Калининградской, 19, установить туалетный модуль в парке Победы и обустроить площадки под ТБО на ул. Черняховского, а также в Калининградском переулке в Новой деревне, на ул. Шептуна в Тимирязево. И еще 2 млн 100 тысяч рублей получит Полесск, субсидия будет использована на создание «Городской арт-площадки».