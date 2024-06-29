Гидрометцентр: в выходные вода в Балтийском море будет теплее, чем в Черном

В эти выходные температура воды в Балтийском море будет выше, чем черном. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсе — 20 градусов, а в Калининградской области — на Балтийском побережье — 21 градус. Это, конечно, эпизод, скоро все изменится, но в выходные в Балтийском море будет более комфортно в воде, чем в Черном», — сказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра пояснил, что снижение температуры в Черном море связано с поступлением холодной воды из горных рек после прошедших дождей.