На аукционе AmberForum в Светлогорске 14-граммовый инклюз купили за 415 тысяч (фото)

На аукционе AmberForum в Светлогорске 14-граммовый инклюз купили за 415 тысяч (фото)
Фото пресс-службы Янтарного комбината
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На аукционе AmberForum в Светлогорске прозрачный янтарь с включением флоры весом 14.36 граммов, выставленный на торги с начальной ценой 20 тысяч рублей, был продан за 415 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Янтарного комбината.

При продаже этого лота цена была повышена 395 раз, что является рекордом открытых аукционов Янтарного комбината. Борьба за лот № 51 длилась около 20 минут. Победителем стал индивидуальный предприниматель. По его словам, листочек в янтаре возрастом 50 миллионов лет за 415 тысяч рублей был куплен им для подарка. 

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«Камень действительно интересный и привлекает внимание. Обычно из представителей флоры мы встречаем в янтаре фрагменты мха, коры, реже – иглы хвои, веточки кипариса, туи, еще реже – папоротника. В данном случае внутри оказался фрагмент лиственного растения, сохранившийся практически не разрушенным. Такие листочки тонкие, крайне хрупкие и исключительно редко представлены в янтаре в полноценном сохранном состоянии», - прокомментировала уникальный образец специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина.

Всего на аукцион было выставлено 40 лотов общим весом около 260 граммов на сумму 1,185 млн рублей. Из них продано 35, итоговая сумма, вырученная на аукционе, превысила 1,6 млн рублей, что на 136% выше стартовой. Покупателями уникального янтаря стали физические и юридические лица, представляющие Российскую Федерацию.

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