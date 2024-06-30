Погода в Калининграде 30 июня

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Днем в воскресенье, 30 июня, в Калининградской области ожидается малооблачная погода и слабый ветер, вечером возможен кратковременный дождь, местами гроза. Максимальная температура воздуха днем составит +32°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +26...+32°C, ночью +13°...+17°C. На востоке области +33°C днём, ночью +13°C. Ветер 2-3 м/с.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре утром и днём малооблачно, без осадков, вечером возможен кратковременный дождь. Температура утром +21,1°C. Днем повысится до +33,3°C. Вечером ожидается +28,1°C, ветер слабый. Влажность: 61%, температура воды: +19°C.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря в юго-восточной части составит до 1,5 м, у побережья Калининградской области 1,0 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в утренние и дневные часы переменную облачность и без осадков, однако в вечерние часы и в первой половине ночи понедельника по всему региону будут вероятны интенсивные грозы с высокой вероятностью шквалов и выпадения локального града (ориентировочно, после 16-18:00 по местному времени). Ветер в течение дня преимущественно юго-восточный 5-12 м/с, порывистый. В вечерние часы при грозах вероятны шквалы.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение подорожника и злаков, также цветёт липа. Утром ощутимый ветер может перенести пыльцу из зоны цветения в города, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.

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