МВД: 5,6 тыс. выдворенных мигрантов попытались попасть в РФ, изменив документы

Выдворенные из России мигранты пытаются проникнуть в страну при помощи подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«На сегодняшний день выявлено 5,6 тыс. ранее выдворенных мигрантов, которые попытались попасть в Россию при помощи новых документов с измененными анкетными данными. Большинство нарушителей задержаны на границе, остальные объявлены в розыск, возбуждены уголовные дела по фактам преступлений», — отметили в ведомстве.

Оснащение всех пунктов пропуска комплексами биометрического оборудования позволит исключить возможность въезда по измененным паспортным данным для всех лиц, ранее выдворенных из России, подчеркивают в МВД.