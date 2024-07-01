Погода в Калининграде 1 июля

Днем в понедельник, 1 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +21°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление пониженное — 754 мм ртутного столба.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +18°C, ночью +17°C, сильные дожди. На востоке области +21°C днём, ночью +18°C, также ожидаются осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник утром облачно, небольшой дождь. Днём и вечером малооблачно, без осадков. Температура утром +18°C. Днем +20°C. Вечером ожидается +17°C, ветер западный, северо-западный, слабый. Влажность: 74%.

Региональное управление МЧС отмечает, что высота волн Балтийского моря в юго-восточной части составит до 1 м, у побережья Калининградской области 0,5 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в дневные часы в Калининграде и области около +21...+23°С, на побережье и западе региона +18...+21°С, переменную облачность. В Калининграде и на большей части области без существенных осадков (дожди вероятны на востоке региона в ночные и утренние часы). Ветер преимущественно северо-западный, 4-9 м/с.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение подорожника и злаков, также цветёт липа. Не ожидается влияния погодных факторов на пыление, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.