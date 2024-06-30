Синоптики предупреждают о приближении шквалов с порывами ветра до 20-25 метров в секунду

Синоптики из телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают о приближении сильных гроз и шквалов. Мезомасштабная конвективная система ожидается к юго-западу области (Багратионовский район, побережье по линии Балтийская коса — Светлогорск) в районе 19-20 часов в воскресенье, 30 июня.



«На территории Польши вдоль линии неустойчивости в теплом секторе циклона перед фронтальным разделом сформировалось две мезомасштабные конвективные системы, которые довольно быстро (60-80 км/ч) смещаются на северо-восток, и вероятнее всего «объединятся» в единый конвективный шторм в ближайшее время, — отмечают синоптики-любители. — Интенсивный линейный конвективный шторм в данный момент уже выходит в Поморское воеводство (150-180 км от нашего региона).

В 19-20 часов к юго-западу области выйдет мезомасштабная конвективная система, которая будет сопровождаться интенсивными шквалами с порывами до 20-25 м/с и более, местами не исключен град. «В течение вечера сильные грозы с потенциалом для опасных явлений далее будут смещаться на север и восток региона», — предупреждают эксперты.

Ранее МЧС по Калининградской области разослало штормовое предупреждение. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности — закрыть дома окна, выключить электроприборы, на улицах укрываться в низинах и т.п.