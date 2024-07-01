«Июльская прохлада»: синоптики прогнозируют в первой половине недели плюс 21°С

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Суточный температурный фон в Калининградской области резко снизится, в регионе ощутимо похолодает. Во вторник ожидается +18°С и интенсивные дожди, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Июль начнется с прохладной погоды — уходящий на север средиземноморский циклон „откроет“ путь прохладным воздушным массам из Атлантики, которые в ближайшие дни установятся вместе с циклонической системой над севером Европы», — сообщают синоптики.

В понедельник в дневные часы в Калининграде и области ожидается около +21...+23°С, на побережье и западе региона +18...+21°С. Во вторник ночью в дневные часы по всей области около +15...+18°С, облачно с прояснениями и в течение дня вероятны периодические дожди/ливни, вероятны грозы. В среду днём по всей области около +17...+21°С, переменная облачность, вероятны кратковременные дожди.



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