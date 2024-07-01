Суд запретил соседям ругаться в групповых чатах домов

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Первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения одного из дел пришёл к выводу, что жильцам нельзя оскорблять друг друга в групповых чатах домов. Правило рекомендуется соблюдать во избежание судебного иска, сообщает «Российская газета».

По данным издания, для иска будет достаточно факта, что в чате прозвучали оскорбительные слова, в том числе и в нецензурной форме. За необоснованные обвинения и грубые слова потерпевшие от нападок могут взыскать крупную сумму с оскорбителей.

Суд рассматривал дело, касающееся общего чата одного из многоквартирных домов в городе Бор Нижегородской области. «В общем чате многоквартирного дома произошла ссора между одним из проживающих и супругами, являющимися сотрудниками товарищества собственников недвижимости, — сообщили в Первом кассационном суде общей юрисдикции. — В переписке мужчина написал оскорбительные сообщения с использованием нецензурных выражений о нецелевом расходовании супругами средств товарищества на собственные нужды». 

Супруги подали иск о защите чести и достоинства, после чего была назначена судебная лингвистическая экспертиза. По итогу суд взыскал с ответчика в пользу истцов компенсацию морального вреда в общей сумме 50 тыс. рублей и посоветовал извиниться перед ними в общем чате.

Ранее Пленум Верховного суда РФ в своём постановление о компенсации морального вреда разъяснил, что назначить компенсации морального вреда можно даже в том случае, если суждения были оценочные, то есть их автор высказывал мнение, но высказывал в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство истца.



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