В Неманском округе выставили на торги здание бывшего детского сада (фото)

Власти Неманского округа выставили на торги здание бывшего детского сада. Аукцион размещён на сайте ГИС «Торги».

Здание находится по адресу улица Школьная, 2, в посёлке Ульяново за кирхой Краупишкена. Муниципальная администрация намерена приватизировать его вместе с земельным участком с кадастровым номером 39:07:060305:453, на котором он расположен. Согласно документам, прикреплённым к аукциону, двухэтажное строение 1971 года имеет площадь почти 575 кв. м. Как утверждают жители посёлка Ульяново, ранее в здании располагался детский сад.

Стартовая цена лота — 345 тыс. рублей, шаг аукциона — 17 тыс. 250 рублей. Торги намерены провести 30 июля 2024 года.