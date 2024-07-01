В Неманском округе выставили на торги здание бывшего детского сада (фото)

В Неманском округе выставили на торги здание бывшего детского сада (фото)
Фото: сайт ГИС «Торги»
Все новости по теме: Приватизация муниципального имущества

Власти Неманского округа выставили на торги здание бывшего детского сада. Аукцион размещён на сайте ГИС «Торги».

Здание находится по адресу улица Школьная, 2, в посёлке Ульяново за кирхой Краупишкена. Муниципальная администрация намерена приватизировать его вместе с земельным участком с кадастровым номером 39:07:060305:453, на котором он расположен. Согласно документам, прикреплённым к аукциону, двухэтажное строение 1971 года имеет площадь почти 575 кв. м. Как утверждают жители посёлка Ульяново, ранее в здании располагался детский сад.

Стартовая цена лота — 345 тыс. рублей, шаг аукциона — 17 тыс. 250 рублей. Торги намерены провести 30 июля 2024 года.

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