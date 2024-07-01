Аэропорт «Храброво» за июнь принял 500 тысяч пассажиров

Аэропорт Калининграда в июне 2024 года принял 500 тысяч пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.



Самыми популярными направлениями внутри страны по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург и Казань. «Авиакомпании-партнеры аэропорта «Храброво» продолжают выполнять полёты в Калининград на самолётах большой вместимости», — отметили в аэропорту.

Ранее калининградский аэропорт принял первый в этом сезоне авиалайнер большой вместимости 20 июля, который вмещает в себя 402 места.