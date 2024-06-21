В «Храброво» прибыл первый в сезоне авиалайнер большой вместимости (фото)

В «Храброво» прибыл первый в сезоне авиалайнер большой вместимости (фото)
Фото: пресс-служба аэропорта Храброво
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Калининградский аэропорт «Храброво» принял первый в этом сезоне авиалайнер большой вместимости Boeing B777. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Сегодня авиакомпания „Аэрофлот“ выполнила рейс из Москвы и обратно на самолете В 777-300, — заявили в пресс-службе. — Данный самолет вмещает 402 пассажирских кресла. Рейсы на данном типе воздушного судна будут периодически выполняться в течение всего летнего расписания».

Напомним, что дальнемагистральные пассажирские самолеты Boeing B777 аэропорт «Храброво» начал принимать 30 декабря 2022 года.

В ноябре 2023 года гендиректор «Храброво» Александр Корытный сообщил «Новому Калининграду», что подобные самолеты летают в Калининград «не на регулярной основе, но периодически».

Оптимальные направления для широкофюзеляжных самолетов, по словам Корытного, — пятичасовые перелёты.

«У нас два часа и тридцать минут фактически, — добавил Корытный. — Ставим не от хорошей жизни, а для того, чтобы просто увеличить количество кресел и провозных емкостей», — пояснял он.

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