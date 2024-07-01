В общежитии на Барнаульской незаконно зарегистрировали более 175 мигрантов (фото)

В Калининграде в отношении четверых местных жителей и одного иностранца возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области).



Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области, в группу входили, 46-летняя жительница Калининграда, ее 20-летний сын, 40-летний сожитель, 45-летняя подруга и 40-летний гражданин Республики Узбекистан.

«По версии следствия, в период с апреля по июнь 2024 года фигуранты за денежное вознаграждение осуществили незаконную постановку на учет не менее 175 иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрировав их в общежитии на улице Барнаульской в Калининграде», — сообщает пресс-служба ведомства.

В СК добавили, что 46-летняя обвиняемая уже является фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденного в феврале 2024 года.

«Ей, а также еще трем жителям региона, инкриминирована фиктивная постановка на учет свыше 13 тыс. иностранных граждан в период с января 2022 по февраль 2024 гг. 21 февраля 2024 года в рамках данного уголовного дела следствием в отношении обвиняемой был избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это, обвиняемая, как указано выше, продолжила заниматься преступной деятельностью, а также, в нарушение установленных запретов, общалась с другими фигурантами уголовного дела, самовольно покидала место исполнения меры пресечения, пользовалась мобильной связью и информационно-телекоммуникационной сетью „Интернет“», — добавили в ведомстве.

Учитывая указанные нарушения, по ходатайству следователей регионального управления СКР мера пресечения в отношении обвиняемой была изменена с домашнего ареста на заключение под стражу. Женщина водворена в следственный изолятор до 19 августа 2024 года.

Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК по Калининградской области

Сообщается также, что 40-летний гражданин Узбекистана попытался скрыться от органов предварительного следствия, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области в аэропорту при попытке вылететь на родину. Его также взяли под стражу.

В отношении сына главной фигурантки и ее 45-летней подруги следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сожитель же был отправлен под домашний арест.

«По уголовному делу проведены обыски, в ходе которых изъяты поддельные штампы миграционной службы, оттиски дата-штампов пограничной службы о пересечении Государственной границы, документы и иные предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, — добавили в пресс-службе. — Расследование обоих уголовных дел продолжается».

Ранее сообщалось о задержании индивидуального предпринимателя, подозреваемого в организации незаконной миграции. По данным следствия, с декабря 2021 по ноябрь 2023 года мужчина фиктивно зарегистрировал в хостеле на Московском проспекте Калининграда около тысячи иностранных граждан.