Жители исторических домов в Зеленоградске пожаловались на «потемкинский» капремонт

Жители двух исторических домов в центре Зеленоградска (дома № 13 и № 19 на Курортном проспекте) пожаловались на некачественный капитальный ремонт фасадов. По словам жителей, которых цитирует муниципальная газета «Волна», парадно их дома «выглядят лишь со стороны Курортного проспекта», а со двора не проведен даже косметический ремонт.



«Только что пришли оттуда. Со стороны Курортного проспекта сделан ремонт, видим веранду с деревянной резьбой. А внутри двора — разруха, фасад в ужасном состоянии», — заявила одна из жительниц.

Горожане попросили сотрудников администрации посодействовать в ускорении включения дома в программу капитального ремонта, чтобы решить этот вопрос.

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В Фонде капремонта Калининградской области «Новому Калининграду» пояснили, что в обоих упомянутых домах фасады подрядчиками ФКР не ремонтировались. При этом в 2017 году в домах № 13 и № 19 были капитально отремонтированы крыши.

«Следующий капитальный ремонт дома № 19 с учётом достаточного финансового обеспечения фонда запланирован на 2025-2026 годы, — пояснили в пресс-службе ФКР. — Вид будущих работ по ремонту будет определён путём мониторинга технического состояния конструктивных элементов дома. По результатам мониторинга ремонтируем самый изношенный конструктивный элемент, который требует ремонта в первоочерёдном порядке».

Дом № 13, по данным Фонда, попадет в программу не ранее 2027-2029 годов.

Ранее сообщалось, что деревянные элементы на фасадах обоих домов были отремонтированы по муниципальной программе ремонта деревянного зодчества.