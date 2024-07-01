Глава МВД считает, что в России удалось снизить преступность со стороны иностранцев

Все новости по теме: Миграционный вопрос

В России удалось добиться снижения преступности со стороны иностранцев. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, отметив, что число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, в 2024 году сократилось почти на 8%, пишет «Коммерсант».

«В настоящее время сфера миграции находится под пристальным вниманием не только руководства государства, но и всего общества», — подчеркнул Колокольцев, уточнив, что профилактике правонарушений способствовали в первую очередь дактилоскопические учеты. «Принятыми мерами количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции», — сказал он.

Между тем председатель СКР Александр Бастрыкин считает, что в России выросло число преступлений, совершенных мигрантами и лицами без гражданства. В частности, в 2023 году в общем массиве преступности среди мигрантов доля особо тяжких выросла с 19% до 26%. Бастрыкин отметил рост половых преступлений, а также экономической направленности, в сфере оборота наркотиков и экстремистского характера.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter