Глава МВД считает, что в России удалось снизить преступность со стороны иностранцев

В России удалось добиться снижения преступности со стороны иностранцев. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, отметив, что число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, в 2024 году сократилось почти на 8%, пишет «Коммерсант».

«В настоящее время сфера миграции находится под пристальным вниманием не только руководства государства, но и всего общества», — подчеркнул Колокольцев, уточнив, что профилактике правонарушений способствовали в первую очередь дактилоскопические учеты. «Принятыми мерами количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции», — сказал он.

Между тем председатель СКР Александр Бастрыкин считает, что в России выросло число преступлений, совершенных мигрантами и лицами без гражданства. В частности, в 2023 году в общем массиве преступности среди мигрантов доля особо тяжких выросла с 19% до 26%. Бастрыкин отметил рост половых преступлений, а также экономической направленности, в сфере оборота наркотиков и экстремистского характера.