Погода в Калининграде 2 июля

Во вторник, 2 июля, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода с дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +18°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Ветер слабый с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 754 мм рт.ст. Относительная влажность 87%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +17°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +14°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в столице региона ожидается пасмурная погода с сильным дождём. Максимальная температура воздуха днём +16,1°С, ночью — до +14,9°С. Влажность — 98%.