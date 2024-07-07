Погода в Калининграде 7 июля

Днем в воскресенье, 7 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с осадками. Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +22°C. Ветер — северо-западный, с порывами до двух метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

В Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске ожидается до +20°C, а ночью до +16°C. На востоке области обещают до +22°C днём и около +19°C ночью. При этом на всей территории региона днём вероятны небольшие дожди, ночью — умеренные.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в воскресенье будет солнечно и без осадков. Утром температура составит +16,5°C, днем повысится до +21,2°C, а вечером ожидается +18,4°C, ближе к окончанию дня возможен дождь. Ветер — три м/с, южный. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.