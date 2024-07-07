Погода в Калининграде 7 июля

Днем в воскресенье, 7 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с осадками. Максимальная температура воздуха днем, по сообщениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +22°C. Ветер — северо-западный, с порывами до двух метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.
В Балтийске, Пионерском, Светлогорске и Зеленоградске ожидается до +20°C, а ночью до +16°C. На востоке области обещают до +22°C днём и около +19°C ночью. При этом на всей территории региона днём вероятны небольшие дожди, ночью — умеренные.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в воскресенье будет солнечно и без осадков. Утром температура составит +16,5°C, днем повысится до +21,2°C, а вечером ожидается +18,4°C, ближе к окончанию дня возможен дождь. Ветер — три м/с, южный. Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.Как сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в воскресенье ночью по области +19...+23°С, в дневные часы в Калининграде, в западной и центральной части области днем температуры не превысят +16...+21°С (потеплеет во второй половине дня и к вечеру), на востоке региона в первой половине дня перед линией холодного фронта температура все еще сможет подняться до +22...+24°С, при этом в утренние часы и в первой половине дня ожидаются дожди (местами сильные) при прохождении холодного атмосферного фронта (на западе осадки ожидаются утром, на востоке — к обеду), местами не исключены грозы (преимущественно на востоке региона). После обеда и вечером осадков не ожидается, температура чуть повысится (с +16...+18°С до +19...+21°С). Ветер в ночные и ранние утренние часы южный/юго-восточный 6-12 м/с, с порывами до 13-17 м/с. В дневные и вечерние часы преимущественно западного и северо-западного направления, 4-8 м/с».