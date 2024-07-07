В Калининградском заливе утонул рыбак, следствие устанавливает обстоятельства

В Калининградском заливе утонул рыбак, следствие устанавливает обстоятельства
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградском заливе во время рыбалки утонул человек. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте в своём телеграм-канале.

В посте отмечено, что рыбалка производилась с лодки, в которой сидели два человека. В результате больших волн вечером в четверг, 4 июля, судно перевернулось. Один рыбак доплыл до берега, второго позже нашли с признаками утопления. Погибшим оказался мужчина 1959 года рождения.

«Следователем проведен осмотр, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — рассказала пресс-служба.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter