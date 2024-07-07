В Калининградском заливе утонул рыбак, следствие устанавливает обстоятельства

В Калининградском заливе во время рыбалки утонул человек. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте в своём телеграм-канале.

В посте отмечено, что рыбалка производилась с лодки, в которой сидели два человека. В результате больших волн вечером в четверг, 4 июля, судно перевернулось. Один рыбак доплыл до берега, второго позже нашли с признаками утопления. Погибшим оказался мужчина 1959 года рождения.

«Следователем проведен осмотр, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — рассказала пресс-служба.