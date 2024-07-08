Погода в Калининграде 8 июля

Днем в понедельник, 8 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +24°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление пониженное — 765 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный слабый.



По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +20°C, ночью +16°C. На востоке области +25°C днём, ночью +11°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник утром облачно, возможен небольшой дождь. Днём и вечером без осадков. Температура утром +18°C. Днем +24°C. Вечером ожидается +22°C, ветер слабый. Влажность: 97%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные гидрометеорологические и опасные метеорологические явления на территории области не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области составит 0,5 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в дневные часы в Калининграде и области до +22...+24°С, при этом ожидается переменная облачность, по области не исключены небольшие кратковременные дожди. Ветер переменный (с юго-восточного на северо-восточный, на побережье переменный на северный), слабый (2-4 м/с)