«Летнее тепло возвращается»: синоптики прогнозируют до плюс 30°С

Синоптическая обстановка в Калининградской области в начале новой недели сложится типичным образом для плавного, но ощутимого повышения температуры, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». К среде дневные значения могут достигнуть плюс 30°С.



«Над Прибалтикой и западом установится ядро антициклона, воздушная масса в котором под действием солнечного прогрева и поступающих вдоль западной периферии более теплых воздушных масс станет благоприятным условием для повышения температуры на 2-4°С с каждым днем», — отмечают эксперты.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник ночью в дневные часы воздух в Калининграде и области прогреется до +22...+24°С. Во вторник днем ожидается +24...+27°С, (на побережье +20...+24°С). В среду по области в дневные часы температура может составить +27...+30°С, осадков не ожидается.

При этом в четверг днём будут вероятны ливни и грозы.