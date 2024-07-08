«Расшевелили „блошиное“ гнездо»: экокаякеры провели уборку у башни «Врангель» (фото)

В Калининграде рядом с башней «Врангель», где по выходным собираются торговцы блошиного рынка, прошла уборка, в ходе которой активисты собрали 666 литров мусора. О «подарке к Дню города» они сообщили в своем телеграм-канале «Чистое течение/Городские уборки».



«Мы расшевелили это „блошиное“ гнездо! — написали администраторы сообщества. — Убирали ров и берег у башни „Врангель“. Казалось, что водное пространство чистое, но потребовалось 6 экипажей экокаякеров, а также два шерстяных волонтёра (в акции участвовали две собаки — прим. „Нового Калининграда“), чтобы собрать всё то обилие мусора, плавающее в водоёме в центре города! Отметим некоторые найденные артефакты: коллекция бокалов для шампанского, разнообразная обувь, благоухающие духи, обилие магнитных бирок на одежду, детские игрушки, поплавки по классике».

Фото: предоставлено сообществом Чистое течение / Городские уборки

Собранный мусор экологи попытались рассортировать. В итоге вышло 90 литров стекла, 86 литров пластика и 30 литров металла. 460 литров мусора разбить на полезные фракции не удалось.