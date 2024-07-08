«Моральный кодекс» назвал новую дату концерта в Светлогорске

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Группа «Моральный кодекс» перенесла отменённый ранее концерт в Светлогорске на 31 августа (12+). Соответствующая информация размещена в Telegram-канале лидера коллектива Сергея Мазаева.



Концерт должен пройти в театре эстрады «Янтарь-холл». «Приобретённые ранее билеты на прежнюю дату действительны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организатора несостоявшегося концерта в Светлогорске.

«Сергей Мазаев выписался из больницы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Мазаев и его группа уехали из области. 4 июля лидера «морального кодекса» госпитализировали перед концертом, который должен был состояться в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. Организатор концерта уточнил, что певцу стало плохо и его увезли в больницу скорой помощи в Калининград.

5 июля в пресс-службе областного правительства журналистам сообщили, что угрозы жизни артиста нет.