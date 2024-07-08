«Моральный кодекс» назвал новую дату концерта в Светлогорске

Все новости по теме: Культура
Фото: Андрей Бутко / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Группа «Моральный кодекс» перенесла отменённый ранее концерт в Светлогорске на 31 августа (12+). Соответствующая информация размещена в Telegram-канале лидера коллектива Сергея Мазаева.

Концерт должен пройти в театре эстрады «Янтарь-холл». «Приобретённые ранее билеты на прежнюю дату действительны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что Сергея Мазаева выписали из больницы в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организатора несостоявшегося концерта в Светлогорске.

«Сергей Мазаев выписался из больницы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Мазаев и его группа уехали из области. 4 июля лидера «морального кодекса» госпитализировали перед концертом, который должен был состояться в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. Организатор концерта уточнил, что певцу стало плохо и его увезли в больницу скорой помощи в Калининград.

5 июля в пресс-службе областного правительства журналистам сообщили, что угрозы жизни артиста нет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter