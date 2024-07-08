В Калининградской области продолжают расти продажи автомобилей с пробегом

Во II квартале 2024 года продажи автомобилей с пробегом выросли в Калининградской области на 22,6% по сравнению с периодом с января по март. Об этом сообщили в «Авито Авто».



По данным сервиса, средняя стоимость подержанного автомобиля достигла в регионе 670 тыс. рублей.

Лидером по продажам в этом сегменте авторынка среди марок стал Volkswagen: его доля составила 12,62% от общего объёма. На втором месте с долей 9,85% оказался Mercedes-Benz, а на третьем — BMW с долей 7,19%. Четвертую строчку занимает Audi, чья доля составила 6,83%, а пятую — Toyota (5,55%).