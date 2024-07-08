В Калининградской области продолжают расти продажи автомобилей с пробегом

Все новости по теме: Автопром

Во II квартале 2024 года продажи автомобилей с пробегом выросли в Калининградской области на 22,6% по сравнению с периодом с января по март. Об этом сообщили в «Авито Авто».

По данным сервиса, средняя стоимость подержанного автомобиля достигла в регионе 670 тыс. рублей.

Лидером по продажам в этом сегменте авторынка среди марок стал Volkswagen: его доля составила 12,62% от общего объёма. На втором месте с долей 9,85% оказался Mercedes-Benz, а на третьем — BMW с долей 7,19%. Четвертую строчку занимает Audi, чья доля составила 6,83%, а пятую — Toyota (5,55%).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter