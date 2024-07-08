МВД предлагает выдворять мигрантов-нарушителей еще по двадцати статьям КоАП

В России хотят расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП. Соответствующий законопроект подготовило МВД, сообщается на сайте министерства.

В настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям, уточняется в сообщении.

Как пояснили в МВД, существующие механизмы и сегодня позволяют принять меры по удалению за пределы России мигрантов, виновных в совершении противоправных деяний подобного рода. Однако помимо привлечения к административной ответственности для высылки требуются дополнительные процедуры: вынесение решения о неразрешении въезда либо о нежелательности пребывания, а в ряде случаев — отдельного решения о депортации. Предлагаемые новым законопроектом изменения позволят оперативно высылать из России лиц, чье нахождение в стране нежелательно. Кроме того, документ предусматривает повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности.