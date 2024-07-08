МВД предлагает выдворять мигрантов-нарушителей еще по двадцати статьям КоАП

Все новости по теме: Миграционный вопрос

В России хотят расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП. Соответствующий законопроект подготовило МВД, сообщается на сайте министерства.

В настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям, уточняется в сообщении.

Как пояснили в МВД, существующие механизмы и сегодня позволяют принять меры по удалению за пределы России мигрантов, виновных в совершении противоправных деяний подобного рода. Однако помимо привлечения к административной ответственности для высылки требуются дополнительные процедуры: вынесение решения о неразрешении въезда либо о нежелательности пребывания, а в ряде случаев — отдельного решения о депортации. Предлагаемые новым законопроектом изменения позволят оперативно высылать из России лиц, чье нахождение в стране нежелательно. Кроме того, документ предусматривает повышение размеров административных штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter