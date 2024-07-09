Погода в Калининграде 9 июля

Погода в Калининграде 9 июля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

Днём во вторник, 9 июля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +27°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление пониженное — 765 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный, с порывами до двух м/с.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +23°C, ночью +17°C. На востоке области +27°C днём, ночью +12°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник утром ясно, в течение дня осадков не ожидается. Температура утром +20,7°C. Днем +26,7°C. Вечером ожидается +23°C, ветер слабый. Влажность: 93%.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «во вторник ночью +13...+16°С (на побережье +14...+19°С), днем в Калининграде и области +24...+27°С, (на побережье +20...+24°С), малооблачно и без существенных осадков (локальные кратковременные дожди вновь будут не исключены по области), в утренние часы местами возможен приземный туман. Ветер преимущественно восточный (на побережье и к вечеру по области переменный на северный и северо-восточный), 4-6 м/с».

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