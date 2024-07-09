Погода в Калининграде 9 июля

Днём во вторник, 9 июля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днем составит +27°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление пониженное — 765 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный, с порывами до двух м/с.

По данным синоптиков, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +23°C, ночью +17°C. На востоке области +27°C днём, ночью +12°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник утром ясно, в течение дня осадков не ожидается. Температура утром +20,7°C. Днем +26,7°C. Вечером ожидается +23°C, ветер слабый. Влажность: 93%.