В детдомах Калининградской области осталось 187 детей

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области снижается последние 15 лет. Большая часть таких детей живут в замещающих семьях, в социальных учреждениях на сегодня содержатся 187 воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство социальной политики в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».



В Калининградской области на 1 июня проживало 2880 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в замещающих семьях воспитывалось 90% детей — 2592 ребенка. «Только за 5 месяцев этого года в семья граждан устроено 158 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с учетом выявленных детей и находящихся в учреждениях)», — сообщили в пресс-службе правительства.

В связи с положительной динамикой сокращения числа детей, оставшихся без родителей, власти принимают «поэтапные решения о перепрофилировании организаций для детей-сирот с целью предоставления социальных услуг семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении».

По состоянию на 25 июня в регионе функционируют три Центра содействия семейному устройству детей: «Надежда» в Калининграде, «Наш дом» в Зеленоградске, «Колосок» в Багратионовске. В настоящее время в этих организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживает 187 воспитанников, отметили в правительстве региона.