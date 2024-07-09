Суд вынес приговор экс-сотруднику ГИБДД, за взятку отпустившему виновника ДТП

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Собранные следственным отделом СУ СК по Московскому району Калининграда доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему сотруднику ГИБДД. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2023 года осужденный заметил автомобиль, находившийся в розыске в связи с оставлением места ДТП. Водитель предложил сотруднику полиции за взятку не задерживать авто и не сообщать о его обнаружении. Тот согласился, потребовав за «услугу» 20 тысяч рублей. Факт противоправного деяния был выявлен оперативниками собственной безопасности регионального УМВД, которые задержали злоумышленника на месте совершения преступления.

Приговором Московского районного суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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